Макассар, Индонезия, , 07:37 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате нападения террориста на католическую церковь в Индонезии. Об этом 28 марта сообщает новостной портал Detik.

Нападение на церковь произошло в городе Макассар, который является административным центром провинции Южный Сулавеси. По предварительным данным, возле церкви во время воскресной службы сработало взрывное устройство, приведённое в действие террористом. Сам нападавший скончался в результате взрыва. Четверо пострадавших прихожан были госпитализированы.

Уточняется, что пострадали люди, находившиеся в момент взрыва возле церкви, прихожане внутри здания не пострадали. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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