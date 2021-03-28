Киев, 28 марта 2021, 07:37 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук считает, что нужно предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным хотя бы для того, чтоб мир видел, что «Украина готова на все». Об этом Кравчук заявил вечером 27 марта в эфире программы «Украины с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».
Он также выразил большие надежды на санкции против Российской Федерации, назвав весь спектр санкций «экономической войной».
Напомним, в апреле 2014 года официальный Киев объявил о начале войны против Донбасса (так называемая «антитеррористическая операция»), который не поддержал государственный переворот на Украине (произошел в феврале 2014 года). Украинская сторона семь лет без каких-либо доказательств утверждает, что в Донбассе против украинской армии якобы воюет российская армия и Россия якобы является «стороной конфликта». Официальная украинская пропаганда называет Россию «страной-агрессором».
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