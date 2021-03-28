Киев, , 07:37 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук считает, что нужно предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным хотя бы для того, чтоб мир видел, что «Украина готова на все». Об этом Кравчук заявил вечером 27 марта в эфире программы «Украины с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».

«Мы должны проявлять активность и предлагать [Владимиру Зеленскому встречу с Владимиром Путиным — ИА REGNUM] хотя бы для того, чтоб мир видел, что Украина готова на все. Даже с агрессором, даже, извините, с врагом встречаться, когда речь идет о жизнях людей, речь идет о мире на Украине», — заявил он.

Он также выразил большие надежды на санкции против Российской Федерации, назвав весь спектр санкций «экономической войной».

«Мы надеемся, если все вместе предложат какие-то схемы новые, какую-то новую дорожную карту, какие-то предложения, встречные планы, возможно это повлияет на Россию и, находясь в очень сложной экономической ситуации, социальной, другой… Санкции работают, а они будут работать еще больше, еще же не заработали секторальные санкции, еще не заработали санкции расчетные (банковской системы). Еще не заработали другие санкции, которые вместе если сложить, то то уже будут не экономическое санкции, а экономическая война против России», — заключил политик.

Напомним, в апреле 2014 года официальный Киев объявил о начале войны против Донбасса (так называемая «антитеррористическая операция»), который не поддержал государственный переворот на Украине (произошел в феврале 2014 года). Украинская сторона семь лет без каких-либо доказательств утверждает, что в Донбассе против украинской армии якобы воюет российская армия и Россия якобы является «стороной конфликта». Официальная украинская пропаганда называет Россию «страной-агрессором».

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