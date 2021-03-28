Берлин, , 07:25 — REGNUM Навигационные устройства, которыми оснащены подводные лодки ВМС Германии, разработаны и произведены в России. Об этом 28 марта сообщила газета Bild am Sonntag.

По данным издания, ФРГ начала сотрудничество с компанией-производителем навигационных приборов «Транзас» в 2005 году, при канцлере Герхарде Шрёдере. Российскими навигационными системами были оснащены около 100 немецких подлодок. Позднее военное ведомство Германии выбрало систему Transas Navi-Sailor 4100 для современных субмарин U 35 и U 36, которые находятся на вооружении с 2015 и 2016 года соответственно.

Основанная в 1990 году компания «Транзас» разрабатывает системы как гражданского, так и военного назначения. При этом часть компании, ориентированная на гражданскую продукцию, была выкуплена Финляндией, но военное подразделение контролируется Россией.

Издание, ссылаясь на специалистов в области безопасности, поясняет, что «из-за тесных связей» с Россией компания с большой долей вероятности может находиться в зоне пристального внимания западных спецслужб.

На запрос Bild о возможной потенциальной угрозе российских устройств для немецких субмарин, военное ведомство ФРГ заверило, что власти страны «прилагают большие усилия для обеспечения безопасности IT — кибер‑ и крипто-средств в ведении министерства обороны».

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