Москва, , 07:18 — REGNUM Техническое руководство приняло решение о допуске пилотируемого корабля «Союз МС-18» к заправке компонента топлива и сжатыми газами 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания на космодроме «Байконур». В тот же день специалисты Роскосмоса приступили к плановым операциям по заправке.

После завершения работ на заправочной станции корабль будет доставлен в монтажно-испытательный корпус. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-18» назначен на 9 апреля.

Корабль «Союз МС-18» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта США Марка Ванде Хая. Планируется, что они проведут в космосе 191 сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта космонавт Олег Новицкий рассказал, что в течение следующей экспедиции члены российского экипажа МКС проведут около 10 выходов в открытый космос.

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