Ванкувер, Канада, , 06:59 — REGNUM Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате нападения вооружённого злоумышленника на людей в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер. Об этом 28 марта сообщает телеканал СBC.

Очевидцы нападения рассказали, что злоумышленник был вооружён некуим предметом, похожим на длинный нож необычной формы. Подозреваемый в нападении на людей был задержан полицией. По словам представителя отдела по расследованию убийств, нападавший действовал без сообщников, в одиночку. В результате нападения погибла женщина, ещё шесть пострадавших были госпитализированы с ранениями.

Личность подозреваемого не разглашается, известно лишь, что это мужчина 20-ти лет. Мотивы нападения устанавливаются, сотрудники полиции обратились к очевидцам произошедшего с просьбой связаться с правоохранителями и оказать помощь следствию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился со словами соболезнования к родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате нападения неизвестного мужчины на библиотеку в Норт-Ванкувере.

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