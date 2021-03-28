Каракас, , 06:47 — REGNUM Находившийся на карантине лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о заражении коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию 28 марта разместил сам оппозиционер в своём Twitter.

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Гуайдо уточнил, что он получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. При этом лидер оппозиции отметил, что уже четыре дня соблюдает режим самоизоляции. О самочувствии Гуайдо не сообщается.

Власти Венесуэлы объявили 25 марта о начале уголовного расследования в отношении лидера оппозиции Гуайдо в связи с хищением средств, предназначенных для борьбы с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венесуэла получит вакцину от COVID-19 через механизм COVAX.

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