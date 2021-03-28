Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Санкции, введённые Китаем из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района в отношении двух граждан США осудил и назвал безосновательными госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление госсекретаря 28 марта приводит пресс-служба Госдепартамента.

Блинкен осудил санкции КНР в отношении двух членов независимой Комиссии США по международной свободе вероисповедания (USCIRF), введённые, как полагает Госдепартамент, в ответ на санкции США в отношении официальных лиц КНР из-за нарушений прав человека в Синьцзяне.

По мнению Блинкена, с помощью контрсанкций Пекин пытается «заглушить критику» нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Госсекретарь выразил уверенность, что Китай в итоге добьётся лишь усиления «пристального международного внимания» к ситуации в Синьцзяне со стороны международного сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Китая ответных санкций в отношении ряда физических и юрлиц из США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

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