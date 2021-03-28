Осло, , 06:12 — REGNUM Признать неэффективность выбранной стратегии вакцинации от COVID-19 и идти на поклон к Москве за вакциной «Спутник V» призвало Евросоюз норвежское издание Resett.

Издание напомнило, что Россия первой зарегистрировало вакцину от COVID-19, но не встретила при этом энтузиазма со стороны Брюсселя. Со стороны ЕС в адрес Москвы начались критические публикации, при этом их авторы не принимали во внимание тот факт, что российские учёные по праву занимают ведущее место в мире среди разработчиков вакцин.

«Принижение русских — это в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. Русские на высоте в таких дисциплинах, как физика, химия, фармакология, аэрокосмическая промышленность и военные технологии», — отмечает Resett.

Несмотря на признанные достижения России в области разработки вакцин, Евросоюз даже не рассматривал российский препарат для применения в странах сообщества, а направил своё внимание на вакцины от других разработчиков. Такая стратегия, как указывает Resett, дала сбой. Эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже ожидаемой, а позднее выяснилось, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбоз и ряд других нежелательных побочных явлений. Одновременно начались срывы поставок препарата фармкомпаниями, жители стран ЕС стали саботировать вакцинацию, не желая прививаться сомнительными, по их мнению вакцинами.

В результате ряд стран ЕС стал рассматривать российскую вакцину «Спутник V» как спасение. А после публикации в ведущем медицинском издании Lancet, где признавались эффективность и безопасность российского препарата, ряд стран ЕС заявил о готовности зарегистрировать «Спутник V» как только препарат будет одобрен европейским регулятором.

По мнению издания, Брюсселю вскоре придётся обратиться с просьбой к России об обеспечении поставок вакцины «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии призвали правительство начать переговоры с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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