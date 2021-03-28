Пекин, , 05:41 — REGNUM Повышенные меры безопасности были введены из-за сильной песчаной бури, обрушившейся на город Пекин властями Китая. Об этом 28 марта сказано в сообщении, распространённом администрацией города.

Уровень загрязнённости атмосферы в Пекине превышает предельно допустимую норму в десятки раз, видимость на дорогах города составляет около километра. Власти города настоятельно рекомендовали жителям не покидать жильё и насколько это возможно, минимизировать время нахождения на улице. Особенно это касается пожилых людей, детей и лиц с заболеваниями органов дыхания.

В городе введён запрет на любые дорожные работы и на разведение костров. Гражданам не рекомендуется приближаться к рекламным щитам, деревьям, вывескам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении синего уровня погодной опасности в Китае в связи с песчаными бурями в северной, центральной и восточной части страны.

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