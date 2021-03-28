Чикаго, США, , 05:38 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:1.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Райан Джохансен, Рокко Гримальди и Микаэль Гранлунд. У «Чикаго» отличился форвард Пиус Зутер.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 35 очков. «Чикаго» идёт на четвёртом месте с 37 очками.

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