Миннеаполис, США, , 05:34 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 129:107.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Кевин Портер, набравший 25 очков.

В настоящее время «Хьюстон» занимает 28-е место в турнирной таблице НБА. «Миннесота» идёт на 30-м месте.

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