Нейпьидо, , 05:20 — REGNUM Как минимум 102 человека погибли при разгоне акций протеста в городах Мьянмы. Об этом 28 марта сообщает местное издание The Irrawaddy.

По данным издания, число погибших в ходе разгона протестных акций 27 марта составило 102 человека, из них четверо детей в возрасте до 15 лет. Общее число погибших при беспорядках во время протестных акций составило 429 человек.

Напомним, военный переворот произошёл в Мьянме 1 февраля. Военные арестовали главу государства, лидера правящей партии и ряд высокопоставленных чиновников. В стране было объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Как пояснили пришедшие к власти военные, причиной переворота стали многочисленные фальсификации в ходе прошедших в ноябре выборов.

Сразу же после прихода к власти военных по всей стране начались массовые акции протеста против переворота в стране. Военные жёстко пресекают протестные акции, по данным правозащитных организаций, около 90% погибших демонстрантов были застрелены силовиками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, правительство Великобритании потребовало призвать к ответственности виновных в гибели людей во время акций протеста в Мьянме.

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