Майами, США, , 05:01 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Теннисом Сандгреном во втором круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 7 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Рублёв два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку, и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Рублёв сыграет с победителем матча между венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем и представителем Австралии Танаси Коккинакисом.

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