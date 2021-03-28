Оттава, , 05:00 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате нападения вооружённого ножом злоумышленника на посетителей в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер. Об этом 28 марта сообщил телеканал CBS.

ЧП произошло в библиотеке Линн Вэлли, шестеро пострадавших были госпитализированы. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на людей, его личность не разглашается. Согласно предварительным данным, злоумышленник действовал в одиночку.

Представитель полиции города заверил жителей, что в настоящее время угроза общественной безопасности отсутствует. Начато расследование обстоятельств инцидента, горожанам рекомендовано избегать посещения района, в котором произошёл инцидент, в ближайшее время.

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