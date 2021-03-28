Торонто, Канада, , 04:55 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Джон Таварес. Ещё по шайбе забросили Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль и Тайсон Бэрри.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Эдмонтон» идёт на третьем месте с 43 очками.

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