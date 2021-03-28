Роли, США, , 04:48 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Каролина» дубль оформил нападающий Мартин Нечас. Ещё по шайбе забросили Седрик Пакетт и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отдал результативную передачу.

В составе «Тампы» точными бросками отметились нападающие Блейк Коулман, Патрик Марун и Мэтью Жозеф.

В настоящее время «Каролина» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 47 очков. «Тампа» идёт на первом месте с 50 очками.

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