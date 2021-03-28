Питтсбург, США, , 04:42 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил нападающий Брайан Раст. Ещё по шайбы забросили форварды Фредерик Годро, Эван Родригес и Сидни Кросби.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились нападающие Мэтью Барзал, Энтони Бовиллье и Джордан Эберле.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Айлендерс» идёт на втором месте с 48 очками.

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