Бразилиа, , 04:31 — REGNUM Рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в очередной раз приостановлено национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) в Бразилии. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба фармрегулятора.

Уточняется, что процедура регистрации российской вакцины была приостановлена из-за отсутствия примерно пятой части необходимых документов. При этом регулятор продолжит рассмотрение остальной информации, которая была предоставлена фармкомпанией Uniao Quimica, представляющей в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Это не первый случай приостановки процедуры регистрации российской вакцины Anvisa, новый запрос был направлен Uniao Quimica бразильскому регулятору 26 марта. Предполагалось, что заявка будет рассмотрена в срок до 2 апреля, согласно действующему законодательству. В связи с создавшейся ситуацией представляющая РФПИ фармкомпания предъявила претензии Anvisa в намеренном затягивании процедуры регистрации российской вакцины в интересах других производителей вакцины от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разработке ещё одной вакцины от COVID-19 в Бразилии. Она была создана специалистами университета Сан-Паулу.

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