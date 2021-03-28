Мехико, , 04:05 — REGNUM Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта Sesna на севере Мексики. Об этом 28 марта сообщает газета Milenio.

Авиакатастрофа произошла в штате Сонора около 12:35 по местному времени. Самолёт вылетел из международного аэропорта в Эрмосильо и направлялся в Тусон в американском штате Аризона. Отмечается, что на борту самолёта находился заместитель министра экономического развития штата Сонора.

В результате крушения самолёта погибли четыре человека, в том числе пилот воздушного судна. Трое пострадавших, в их числе замминистра экономического развития штата и второй пилот были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами. Их состояние оценивается медиками как крайне тяжёлое.

В настоящее время власти штата Сонора начали расследование обстоятельств авиапроисшествия. По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Предполагается, что самолёт мог задеть линию электропередач.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении военного реактивного самолёта ВВС Мексики на востоке страны.

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