Каир, , 03:46 — REGNUM Попытка снять с мели судно Ever Given, полностью заблокировавшее Суэцкий канал, полностью провалилась. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости.

Как пояснил источник в администрации Суэцкого канала, судно стало реагировать на работу буксиров и была предпринята попытка снять судно с мели во время самого высокого прилива. Однако сдвинуть судно не получилось.

В течение следующих суток будут проводится работы по углублению дна, после чего попытка сдвинуть судно будет повторена во время следующего прилива. Отмечается, что точной информации о том, когда контейнеровоз разблокирует проход, нет. Администрация канала уточнила, что есть «положительные признаки» для движения судна.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн заблокировал Суэцкий канал 24 марта. Ситуация осложнена размерами судна, которое упирается в противоположные берега канала. Судно пытаются сдвинуть с места уже несколько дней, а тем временем в ожидании прохождения по Суэцкому каналу по обе его стороны собралось более 320 судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что судно, севшее на мель в Суэцком канале, начало реагировать на работу буксиров.

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