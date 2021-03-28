Мапуту, , 03:21 — REGNUM Строительство комплекса по переработке и сжижению природного газа в Мозамбике было прервано французской энергетической группой Total из-за атаки террористов на город Палма. Об этом 27 марта сообщило Agence France-Presse.

Крупнейший на юге Африки комплекс по переработке газа запланировано построить в десяти километрах от города Палма. Город был захвачен радикальными исламистами 24 марта. Боевики атаковали административные здания и казармы, правительственные войска понесли большие потери, сообщалось об убийствах мирных жителей.

В связи с нападением террористов компания приостановила повторную мобилизацию проекта, которая была запланирована на ближайшее время после первой заморозки строительства. Total приняла решение о сокращении персонала до минимума из соображений безопасности. Отмечается, что жертв и пострадавших от рук террористов среди работников компании нет.

Напомним, город Палма находится в богатой газом северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду. Здесь с 2017 года действуют несколько радикальных террористических группировок.

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