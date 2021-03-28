Майами, США, , 03:16 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в третьем круге турнира в Майами. Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы четыре эйса, шесть ошибок на подаче и 2 из 3 брейков.

В четвертьфинале турнира Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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