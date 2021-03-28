Пекин, , 03:11 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным во втором круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Карацев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку, и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и 2 из 3 брейков.

В третьем круге Карацев сыграет с победителем матча между американским теннисистом Себастьяном Кордой и итальянцем Фабио Фоньини.