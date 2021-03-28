Каир, , 02:47 — REGNUM До 22 человек возросло число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Каире, столице Египта. Об этом 28 марта сообщает телеканал Extra News.

ЧП произошло ночью 27 марта на востоке египетской столицы в районе Гиср-эс-Суэйс, который отличается очень плотной застройкой. Разбор завалов продолжался весь день, спасти удалось 25 человек, ещё трое числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, в доме изначально было четыре этажа, однако владелец незаконно надстроил ещё шесть. Кроме того, в магазине на первом этаже здания хозяин постройки затеял реконструкцию и снёс несколько несущих опор. Отмечается, что подобные случаи не являются редкостью в Египте, где здания возводятся зачастую без санкций властей и с нарушением технических стандартов.

В настоящее время спасатели продолжают поиск выживших. Одновременно началось обследование десятиэтажного здания, примыкавшего к обрушившемуся. Специалисты по результатам обследования сделают заключение о возможной угрозе конструкциям соседних зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 погибших в результате обрушения жилого здания в Каире.

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