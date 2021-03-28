Белград, , 02:35 — REGNUM Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку после отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Сербии.

На третьей минуте, добавленной ко второму тайму, когда счёт был 2:2, Роналду пробил после дальнего навеса. Мяч летел в ворота, но защитник сербской команды выбил его с линии.

На повторе было видно, что мяч полностью пересёк линию ворот. Роналду стал об этом сигнализировать боковому арбитру, но тот гол не засчитал. При этом на матче не использовалась система видеоассистента рефери (VAR).

После этого эпизода Роналду получил жёлтую карточку за споры с судьями. После финального свистка он по дороге в подтрибунное помещение бросил в сердцах капитанскую повязку на поле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборные Сербии и Португалии сыграли вничью со счётом 2:2.

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