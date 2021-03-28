Мурманск, , 02:25 — REGNUM Найден мертвым лыжник, пропавший без вести во время похода в горы под Кировском Мурманской области. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

По предварительным данным, мужчина отправился в составе группы из трёх человек в лыжный поход в районе горы Айкуайвенчорр в Хибинах. Во время путешествия один из лыжников пропал без вести, двое других сейчас находятся в безопасности.

Спасателям удалось найти пропавшего мужчину, однако спасти его не удалось. Тело погибшего доставлено в ближайший населённый пункт. Предполагается, что лыжник упал со склона горы во время похода. По данным синоптиков, в Хибинах пасмурно, идёт ливневый снег при температуре воздуха менее двух градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пропавшем без вести участнике лыжного похода в Мурманской области.

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