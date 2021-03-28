Гибралтар, Великобритания, , 02:21 — REGNUM Российский боксёр Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в бою-реванше за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Уайт одержал победу нокаутом в четвёртом раунде.

Таким образом, Поветкин потерял пояс временного чемпиона по версии WBC, который завоевал в августе 2020 года. Тогда он нокаутировал Уайта в пятом раунде.

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