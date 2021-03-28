Амстердам, , 02:15 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе нидерландской команды голы забили нападающие Стивен Бергёйс на 32-й минуте и Люк де Йонг на 69-й.

На сегодняшний день в группе G лидирует сборная Турции, набравшая шесть очков. Далее идут команды Черногории (6), Нидерландов (3), Норвегии (3). Команды Латвии и Гибралтара очков не набрали.

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