Никосия, , 02:13 — REGNUM Марш протеста против ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, а также против ряда других проблем, состоялось в кипрском городе Никосии. Об этом 27 марта сообщило Греческое радио и телевидение.

Акция протеста была организована активистами движения «Довольно!», её участники прошли маршем от здания МВД до президентского дворца. Демонстранты выступили против ограничений на передвижение граждан, в том числе против комендантского часа и системы СМС-сообщений, которую требуется задействовать перед выходом из дома на улицу.

Кроме того, участники акции призывали власти в ближайшее время решить кипрскую проблему и открыть пункты перехода через границу между греческой и турецкой частями острова. Также протестующие потребовали снести ограждение из колючей проволоки в буферной зоне, препятствующее проникновению в греческую часть острова нелегальных мигрантов из северной части Кипра.

Акция протеста состоялась на фоне недовольства населения ситуацией, сложившейся на Кипре. При этом организации левого толка, организовавшие марш, включили в перечень требований к власти широкий спектр социальных проблем. В их число вошли ведение борьбы с коррупцией и расизмом, переход к светской системе образования, поддержка уязвимых групп населения и другие. Часть протестующих требовала полной смены общественного строя и демонтажа капитализма.

В марше приняли участие несколько сотен человек, при этом акция носила исключительно мирный характер. Полиции не пришлось прибегать к применению спецсредств, о задержаниях протестующих не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против коронавирусных ограничений в столице Чехии, городе Праге.

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