Королевство Испания, , 02:11 — REGNUM Сборная Турции одержала победу над командой Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча прошла в Малаге (Испания) завершилась со счётом 3:0.

В составе турецкой команды голы забили полузащитник Озан Туфан, оформивший дубль, и защитник Чаглар Сёюнджю.

На сегодняшний день сборная Турции, набравшая шесть очков, лидирует в группе G. Сборная Норвегии с тремя очками идёт на четвёртом месте.

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