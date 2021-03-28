Прага, , 02:06 — REGNUM Сборная Чехии сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник чешской команды Лукаш Провод. Спустя 10 минут бельгийский нападающий Ромелу Лукаку восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день в группе Е сборные Чехии и Бельгии набрали по четыре очка и занимают первые два места.

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