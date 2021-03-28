Белград, , 02:02 — REGNUM Сборная Сербии сыграла вничью с командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме сборная Португалии забила два гола. Дубль оформил нападающий Диогу Жота, забивший на 11-й и 36-й минутах.

Во втором тайме сербские футболисты смогли отыграться благодаря голам Александра Митровича на 46-й минуте и Филипа Костича на 60-й.

На сегодняшний день в группе А сборные Сербии и Португалии набрали по четыре очка и занимают первые два места.

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