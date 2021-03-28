Скопье, , 12:33 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 27 марта заявил в эфире телеканала Sitel, что граждане, получившие одну дозу вакцины коронавируса в Сербии, смогут пройти второй этап вакцинации на родине.

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По словам Филипче, 28 марта он обсудил с сербским коллегой Златибором Лончаром возможность получения электронных данных о гражданах, прошедших вакцинацию в Сербию, чтобы облегчить процесс получения второй дозы вакцины.

Сообщается, что уже тысячи граждан Северной Македонии прошли вакцинацию от COVID-19 в Сербии. В самой Македонии наблюдается острая нехватка вакцин и прививают пока что только представителей особо уязвимых групп населения.

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