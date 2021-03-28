Приштина, , 11:16 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 марта заявил, что в Приштине день и ночь работают, чтобы обеспечить получение вакцины от COVID-19.

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На своей странице в социальной сети Twitter политик рассказал о результатах своего телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Курти, президент Еврокомиссии подтвердила приверженность Европейского союза выделению вакцин для граждан Косово.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что уже в ближайшее время ожидается прибытие в Косово вакцин для вакцинации медицинского персонала и нуждающихся, сопроводив это сообщение мотивирующим «Вместе мы преодолеем пандемию».

Напомним, Косово — единственная из шести стран выделяемого Евросоюзом региона Западные Балканы, до сих пор не начавшая вакцинацию от коронавируса.

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