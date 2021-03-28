Скопье, , 11:19 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филиче 27 марта заявил, что начало массовой вакцинации от COVID-19 ожидается уже в среду.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в 7:55 28 марта в аэропорт Скопье прибыли 24 тысячи доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Еще около 20 тысяч доз вакцины будут переданы Северной Македонии системой европейской солидарности.

Первыми вакцинацию пройдут наиболее уязвимые категории населения.

Вакцинация от коронавируса началась в Северной Македонии 14 февраля благодаря передаче Сербией 8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Затем в страну прибыли 3 тысячи доз вакцины «Sputnik V».

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