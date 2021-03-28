Приштина, , 10:51 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге 27 марта сообщил о том, что первая партия вакцин прибудет в Косово уже в воскресенье 28 марта.

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На своей странице в социальной сети Twitter, Клюге опубликовал фотографии отправки вакцин в Боснию и Герцеговину. На вопрос в комментариях о том, когда вакцины будут отправлены в Косово, Клюге ответил: «завтра».

Во всех странах региона Западные Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория, Косово — ИА REGNUM), кроме Косово, вакцинация от COVID-19 уже началась. Только Косово не удалось заключить ни одного контракта по поставкам вакцин. Посредством механизма COVAX Косово должно бесплатно получить 100 800 доз вакцины.

COVAX — глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, действующий при координации ВОЗ и института ГАВИ.

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