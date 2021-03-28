Трнава, Словакия, , 01:45 — REGNUM Сборная Словакии сыграла вничью с командой Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме сборная Мальты забила два гола. Отличились полузащитник Люк Гамбин на 16-й минуте и нападающий Александер Сатариано на 19-й.

Во втором тайме словакские футболисты смогли отыграться благодаря голам Давида Стрелеца на 49-й минуте и Милана Шкриньяра на 53-й.

На сегодняшний день в группе H сборная России идёт на первом месте, набрав шесть очков. Далее идут команды Хорватии и Словении, у которых по три очка. Сборная Словакии набрала два очка. У Кипра и Мальты — по одному очку.

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