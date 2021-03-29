Приштина, , 09:21 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 28 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 4733 образцов в крае выявили 914 носителей коронавируса, что стало новым антирекордом для края. Ещё 602 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлен 87 981 случай заражения коронавирусом. 72 415 пациентов уже здоровы. 1840 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 726 человек. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

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Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рама стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес.

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