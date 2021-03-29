Белград, , 09:38 — REGNUM 27 и 28 марта в Сербии проходила акция по вакцинации предпринимателей из различных стран региона Западные Балканы.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на вакцинацию в Сербию прибыли около 8 тысяч предпринимателей из Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.

Акция была организована Экономической палатой Сербии при сотрудничестве с правительством Сербии. Вакцинация проводилась с использованием вакцины производства компании AstraZeneca.

Несмотря на то, что экономическая палата Косово «на принципиальной основе» отказалась посылать своих представителей в Белград на вакцинацию, ряд лиц из Косово явились туда сами, напрямую.

Стоит отметить, что на вакцинацию являлись не только предприниматели, но и вообще «представители бизнес-сферы», например, работники аэропортов.

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