Нью-Йорк, США, , 01:37 — REGNUM Применение электронный сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации от COVID-19 ввели власти американского штата Нью-Йорк. Об этом 27 марта сообщил губернатор штата Эндрю Куомо в своём Twitter.

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Губернатор пояснил, что участие в программе электронных сертификатов добровольное. Желающие могут установить на мобильный телефон специальное приложение, с его помощью в онлайн-базу вводятся все данные о прохождении вакцинации, а также о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию.

При посещении мероприятий гражданам можно будет предъявлять электронный код, сформированный мобильным приложением, в печатном виде или непосредственно с экрана. При этом за гражданами остаётся право использовать любой другой способ подтверждения вакцинации, либо тестирования на коронавирус.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на настоящий момент уже 27% проживающих в США получили как минимум один компонент вакцины от COVID-19, а 15,1% вакцинировались полностью. Всего в стране сделано более 140 млн прививок от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки в США выявили 80 176 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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