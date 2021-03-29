Скопье, , 14:21 — REGNUM Посольство Болгарии в Скопье 28 марта направило в министерство иностранных дел Северной Македонии ноту протеста в связи с решением таможенной службы на КПП «Деве Баир» запретить ввоз в страну 920 книг, отправленных в Информационно-культурный центр Болгарии. Об этом сообщает отделение македонского информационного агентства МИА в Софии.

Отмечается, что гражданин Болгарии Виктор Стоянов вез в Скопье книги под заголовком «Народные болгарские песни братьев Миладиновых».

Несмотря на то, что автомобиль с книгами сопровождал консул из посольства Болгарии в Скопье таможенники потребовали, чтобы разрешение на ввоз книг выдал МИД Северной Македонии, в соответствии с указаниями министерства министерства культуры Северной Македонии.

Напомним, Болгария оказывает на Северную Македонию давление по вопросам идентичности и блокирует начало переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз.

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