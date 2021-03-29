Приштина, , 10:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 28 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 2763 образцов в стране выявили 708 носителей коронавируса. Еще 121 человек выздоровел.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 126 938 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3675 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 33 человека, что в три раза выше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 35 человек. 104 356 пациентов выздоровели.

Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 1320 носителей коронавируса

Лечение в Северной Македонии проходят 18 907 человек. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии прошли вакцинацию от COVID-19 около 8 тыс. бизнесменов