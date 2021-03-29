Подгорица, , 12:12 — REGNUM Заместитель премьер-министра Черногории этнический албанец Дритан Абазович 27 марта поздравил премьер-министра Косово Альбина Курти с назначением на данный пост.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отправил Курти поздравительное письмо, в котором сообщил, что испытывает полную уверенность в том, что личный и политический опыт премьер-министра Курти внесет вклад в дальнейшее развитие и процветание Косово и его населения.

Абазович подчеркнул важность сотрудничества между Черногорией и Косово на благо граждан обеих республик.

Напомним, Курти заступил на пост 23 марта 2021 года. Частью программы политика является укрепление общеалбанской солидарности на Балканах.

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