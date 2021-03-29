Скопье, , 11:10 — REGNUM 28 марта Европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели поприветствовал передачу Северной Македонии и Черногории вакцин от COVID-19 в рамках международного механизма COVAX.

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На своей странице в социальной сети Twitter еврокомиссар сообщил, что Евросоюз находится в числе главных спонсоров COVAX и солидарен со своими партнерами по этом программе во мнении, что вакцинами должны быть обеспечены все.

В воскресенье, 28 марта в Северную Македонию и Черногорию прибыли партии вакцин от COVID-19 AstraZeneka, каждая объемом 24 тысячи доз. Ожидается, что в апреле Северная Македония и Черногория, как и другие страны выделяемого Брюсселем региона Западные Балканы, получат вакцины от COVID-19 напрямую от Евросоюза.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Задача механизма — обеспечение стран с низким уровнем дохода населения вакцинами от COVID-19.

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