Тирана, , 14:45 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 28 марта, в день начала вакцинации китайскими вакцинами от COVID-19, обратился к согражданам с видео-обращением, в котором пообещал скорое возвращение к нормальной жизни. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Политик заявил о том, что для того, чтобы довести процесс вакцинации населения до конца и «положить конец этому мучению», нужно провести еще много работы.

Рама подчеркнул, что, вопреки ожиданиям, Албании удалось заполучить необходимые вакцины от COVID-19, и уже в мае отели, бары, клубы и рестораны будут работать без ограничений по времени.

Напомним, 21 апреля Албанию ожидают очередные парламентские выборы.

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