Риека, , 01:13 — REGNUM Сборная Хорватии одержала победу над командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник хорватской команды Марио Пашалич на 40-й минуте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла команду Словении со счётом 2:1.

Таким образом, сборная России идёт на первом месте в группе H, набрав шесть очков. Далее идут команды Хорватии и Словении, у которых по три очка.

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