Каир, , 01:01 — REGNUM Контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели в течение ближайшей ночи. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судно начало реагировать на работу буксиров, которые пытаются сдвинуть его с места. Кроме того, на смещение судна влияют прилив и отлив. В ночь с 27 на 28 марта с учётом этих двух факторов будет предпринята попытка сдвинуть судно с места.

Как пояснил источник в администрации Суэцкого канала, предполагается, что контейнеровоз возможно будет переместить полностью в середину русла во время самого высокого прилива.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн сел на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала. В результате судно полностью заблокировало движение по каналу, соединяющему Красное и Средиземное моря. Согласно официальной версии, судно развернуло сильным ветром во время прохода по каналу. В настоящее время по обе стороны канала скопилось уже более 320 судов, ожидающих освобождения фарватера. Часть грузоперевозчиков вынужденно пустили суда вокруг Африки, в обход канала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, до настоящего времени не удалось сдвинуть с места.

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