Приштина, , 07:18 — REGNUM Вечером, 28 марта, в Косово прибыла первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, объем партии составил 24 тысячи доз. Вакцины были переданы Косово посредством механизма COVAX при координации ВОЗ. Всего посредством данного механизма Косово бесплатно получит 108 тысяч доз вакцины.

Вакцинация от COVID-19 будет проходить в Косово в три этапа. На первом этапе вакцинацию пройдут 54 тысячи человек — медицинские работники, жители домов престарелых, лица старше 80% и лица, страдающие от хронических заболеваний. На втором этапе вакцинацию пройдут лица в возрасте от 65 до 79 лет и лица с хроническими заболеваниями, всего 306 тысяч человек. На третьем этапе пройдет вакцинация еще 50% населения. Всего вакцинация охватит 70% населения Косово.