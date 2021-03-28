Стокгольм, , 00:57 — REGNUM Сборная России по фигурному катанию стала победителем в общем медальном зачёте чемпионата мира, который прошёл в Стокгольме (Швеция).

Российские фигуристы выиграли шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Второе место заняла сборная США, у которой одно золото и одно серебро. Замкнула тройку команда Японии (серебро и бронза).

Кроме того, китайские фигуристы вязли одно серебро, канадские спортсмены — одну бронзу.

Напомним, чемпионами мира стали Анна Щербакова в одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду.

Читайте также: Фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду