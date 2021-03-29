Приштина, , 07:19 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти получил письмо специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака.

Как сообщает 28 марта албанское новостное агентство Telegrafi, Лайчак поздравил нового главу правительства Косово с заступлением на пост и высказал готовность поддержать дальнейшие встречи лидеров Косово и Сербии.

Европейский переговорщик подчеркнул, что он надеется на совместную работу ради заключения всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербии. Также Лайчак пожелал Курти успехов на новом посту.

Мирослав Лайчак С нетерпением жду встречи с вами в Брюсселе, как только это позволят нам обстоятельства, чтобы лично обсудить ожидающую нас общую работу.

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